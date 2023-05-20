عادل إمام يتحدث مع منى ممدوح في أحدث ظهور له.. فيديو

السبت، 20-05-2023
03:49 م
نسمه عبد الوهاب
حرصت الفن
انة منى ممدوح
على توثيق زيارتها للزعيم عادل إمام
في منزله خلال الاحتفال بعيد ميلاده، حيث شكرته على الفرصة التي اعطاها لها في فيلم مرجان أحمد مرجان.
نشرت منى ممدوح
فيديو يجمعها بالفن
ان عادل إمام
، وقالت له: "عايزة أقول لأستاذي اللي بسببه بقيت في السينما وبقيت ممثلة وحاجة كبيرة أوي، ويرجع له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى".
وتابعت: "الأستاذ الكبير والزعيم عادل إمام
، شكرا على كل حاجة، أستاذ عادل من 2008 اقتنع بموهبتي كممثلة، والحمد لله وقف جنبي وقاللي انطلقي وانطلقت".
واستكملت حديثها وقالت: "ربنا يخليك يا أستاذ عادل أشكرك، وأي وقت هتقوللي تعالي مثلي مشهد واحد هاجي جري، لإن إنت الخير والبركة وإنت الزعيم وهتفضل الأستاذ".