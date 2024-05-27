عادة كارثية يفعلها الجميع عند تناول البطيخ خطر على الصحة

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الإثنين، 27-05-2024 01:27 م


البطيخ فاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية وفيتامين أ وج و92% من الماء والألياف ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، ما يساعد على الحماية من السرطان وأمراض القلب والترطيب والهضم الجيد.

البطيخ والسكري

البطيخ مليء بالماء والألياف ولكنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى قليلا (GI)، ويمكن لمرضى السكري تناوله باعتدال ( 15 جراما)، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

ويجب التأكد من تناول البطيخ كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات، وتجنبه في الليل أو قبل أو بعد الوجبات مباشرة، ومن الأفضل تناوله كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو كوجبة خفيفة في المساء، ولكن الإفراط فيه قد يسبب الإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

فوائد البطيخ

البطيخ يحتوي على فيتامين C، A، B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والفولات والكالسيوم، ما يسهم في تحسين جودة الشعر والبشرة والحد من الشعور بالتعب وفقدان الوزن وتخفيف التهابات المسالك البولية (UTI) وصحة الهضم.

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