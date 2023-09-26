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عادة خطيرة.. أضرار وضع زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم

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عادة خطيرة.. أضرار وضع زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم

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خبيرة الطاقة
الثلاثاء، 26-09-2023 12:51 م


كشفت خبيرة الطاقة المصرية، الدكتورة سها عيد، مفاجأة بشأن تأثير وضع زجاجة المياه بجوار السرير أثناء النوم.
وقالت خلال لقاء لها مع قناة "صدى البلد": " لا تضعوا زجاجة الماء قرب سريركم خلال النوم لأن بها طاقة تجذب الأدوية والمرض".
وتابعت: " عندما نضع زجاجة مياه بجوار السرير بنقول للعقل الباطن أصحى من أحلى نومه وأشرب مياه"، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم .
وأضافت: " لازم ننام ال 7 ساعات صح، وبعمق". وأردفت: " أكبر غلط تكون زجاجة المياه موجودة بجوار السرير أثناء النوم".

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