عادة خطيرة.. أضرار وضع زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم

كشفت خبيرة الطاقة المصرية، الدكتورة سها عيد، مفاجأة بشأن تأثير وضع زجاجة المياه بجوار السرير أثناء النوم.وقالت خلال لقاء لها مع قناة "صدى البلد": " لا تضعوا زجاجة الماء قرب سريركم خلال النوم لأن بها طاقة تجذب الأدوية والمرض".وتابعت: " عندما نضع زجاجة مياه بجوار السرير بنقول للعقل الباطن أصحى من أحلى نومه وأشرب مياه"، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم .وأضافت: " لازم ننام ال 7 ساعات صح، وبعمق". وأردفت: " أكبر غلط تكون زجاجة المياه موجودة بجوار السرير أثناء النوم".