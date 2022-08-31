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عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

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الطبيب المصري أسامة حمدي
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الأربعاء، 31-08-2022 10:42 ص
كشف الطبيب المصري أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، 9 أسباب لزيادة الوفيات بجلطات القلب التي تحدث بشكل مفاجئ وفي سن صغيرة جدا في مصر .

مسببات الجلطات

وقال الدكتور أسامة حمدي خلال تدوينة على فيسبوك ، "مسببات الجلطات هي:

1- التدخين: سواء السجائر أو الشيشة، فالتدخين يدمر الغشاء الواقي لشرايين القلب والأطراف". حسب "فيتو".

2- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر

3- ارتفاع ضغط الدم: فرغم ارتفاع نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في مصر، فالنسبة المعالجة منهم ما زالت قليلة نسبيًّا. "

4- مرض السكر من النوع الثاني: يرتبط مرض السكر ارتباطًا وثيقًا بجلطات القلب والمخ، خاصة عند عدم انتظام السكر، وزيادة التراكمي عن نسبة 7%."

الغذاء الخاطئ وقلة الحركة والرياضة

5- الغذاء الخاطئ: يفرط المصريون في تناول: دهون اللحم عمومًا، اللحوم المخلقة كاللانشون، والهوت دوجز، والنشويات ذات معامل السكرية المرتفع كالسكر، وخاصة في المشروبات الغازية، والحلويات، والعصائر، والزيوت المهدرجة، كالسمن النباتي، والوجبات السريعة.

6- قلة الحركة والرياضة.

7- قلة النوم: فالنوم أقل من 7 ساعات متواصلة، والسهر الطويل، يؤديان إلى مقاومة الجسم للإنسولين، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

الضغوط العصبية

8- الضغوط العصبية في المنزل والعمل.

9- السمنة: فمعدلات السمنة في الشعب المصري من أعلى معدلات السمنة في العالم.

احجز سريرك في العناية المركزة

واختتم قائلا: "إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فلا تلومن إلا نفسك.. احجز سريرك من الآن في العناية المركزة للقلب ابتداءً من سن الخمسين، ووفر من أجل شراء دعامات القلب، واستبدال الشرايين إذا كتب لك الحياة
 

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