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عاجل وفاة وحيد حامد بعد صراع مع المرض

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وحيد حامد
 
السبت، 02-01-2021 09:44 ص المصريون

أعلن المخرج السينمائي عمرو عرفة، وفاة الكاتب والسيناريست الشهير وحيد حامد، بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات عن عمر ناهز الـ76 عامًا.
وكتب "عرفة" عبر حسابه على "تويتر" :" إنا لله و إنا اليه راجعون .. الصدق و الامانه و الوطنيه.. عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد .. الله يرحمك يا أعز الناس .. اسئلكم الفاتحة  #وحيد_حامد ".
وأصيب السيناريست الكبير وحيد حامد، الخميس الماضي، بأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
ويعاني الكاتب الكبير، من مشاكل صحية في القلب والرئة، ويتلقى العلاج المكثف خلال الفترة الأخيرة.
ووضع وحيد حامد، تحت الملاحظة الطبية بغرفة العناية المركزة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للوقوف على طبيعة الأزمة بشكل عام.
وتتكتم أسرة وحيد حامد على أنباء وعكته الصحية وعدم تسريب الأمر لوسائل الإعلام؛ حفاظا على حالته النفسية.
وكان آخر ظهور للسيناريست وحيد حامد، في افتتاح فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نال تكريما عن مشواره الكبير، بتسلمه درع جائزة الإنجاز الإبداعي، وسط حالة بكاء وتأثر من عدد كبير من الفنانين بسبب كلمته المؤثرة التي بدى فيها وكأنه يودع محبيه.
 

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