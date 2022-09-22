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عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

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هشام سليم
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الخميس، 22-09-2022 10:53 ص
أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هشام سليم منذ قليل اليوم الخميس.
وكشف "مكرم" أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستقام عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان هشام سليم من مواليد 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي واشرك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.

الفنان هشام سليم  كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12٪ للإصابة به من الذكور البيض.

 

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