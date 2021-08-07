عاجل.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

السبت، 07-08-2021
12:33 م
أعلن الفنان حسن الرداد
زوج إيمي سمير غانم، وفاة
والدة
زوجته الفنانة
الكبيرة دلال عبدالعزيز
، بعد صراع مع المرض.
وكتب حسن الرداد
على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" :" والله ما قادر اكتب ولا مصدق.
توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة
الكبيرة
#دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك
و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى،
هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه😢❤️،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".