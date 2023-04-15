عاجل ..... ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر

السبت، 15-04-2023
12:21 م
نسمه عبد الوهاب
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية
والجيوفيزيقية، موعد عيد الفطر
المبارك لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية، ومواقيت الصلاة على مستوى الجمهورية.
وقال المعهد في بيان رسمي، إن عيد الفطر
المبارك، سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47 صباحاً في القاهرة الكبرى.
مواقيت صلاة عيد الفطر
2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للحسابات الفلكية للمعهد، مع مراعاة فروق التوقيت على النحو التالي:
القاهرة 5:47
الجيزة 5:47
الإسكندرية 5:51
بورسعيد 5:42
السويس 5:42
العريش 5:36
الطور 5:40
سانت كاترين 5:38
طابا 5:33
شرم الشيخ 5:38
دمنهور 5:49
طنطا 5:47
المنصورة 5:46
الزقازيق 5:46
بنها 5:47
شبين الكوم 5:48
كفرالشيخ 5:47
الفيوم 5:50
بني سويف 5:49
المنيا 5:51
أسيوط 5:51
سوهاج 5:49
قنا 5:46
أسوان 5:47
أبو سمبل 5:54
مطروح 6:02
الغردقة 5:40
الخارجة 5:56
الإسماعيلية 5:42
دمياط 5:43
السلوم 6:10
نويبع 5:35
حلايب 5:34
شلاتين 5:37
جدير بالذكر، أن هلال شهر شوال، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان
1444 هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية)، وفقا للحسابات الفلكية