عاجل... مصر تصدر قرارا هاما يخص الجزائريين

الأربعاء، 16-11-2022
04:50 م
نسمه عبد الوهاب
أقرّت مصر
تسهيلات جديدة على دخول الجزائر
يين إلى أراضيها، حسب ما صرّح به السفير المصر
ي لدى الجزائر
مختار وريدة.
وقال وريدة ، إن اللقاء مع وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي شهد مناقشة آفاق وسبل تطوير وتشجيع السياحة الجزائر
ية لمصر
.
وأوضح السفير وريدة أن هذا اللقاء، الذي تم على هامش استقبال الوزير حمادي للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، شهد استعراض مختلف التسهيلات المصر
ية الممنوحة للسائحين الجزائر
يين.
وذكر السفير من هذه التسهيلات "إمكانية حصول السائحين الجزائر
يين ممن يمتلكون تأشيرة سارية شنغن، أو تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وأستراليا، على تأشيرة الدخول من المنافذ المصر
ية عند وصولهم.
كما سيحصل السائحون الجزائر
يون المتوجهون إلى محافظة جنوب سيناء مباشرة، على تأشيرة الدخول عند وصولهم لمنافذ المحافظة وفقا للضوابط الموضوعة. وذلك تيسيرا عليهم وتشجيعا على زيادة حركة التدفق السياحي الجزائر
ي لمصر
.
وأعلن السفير وريدة، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر
والجزائر
إلى معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، حيث يتم حاليا تسيير رحلة يوميا على الأقل بين القاهرة والجزائر
، الأمر الذي سوف يساهم في زيادة حجم التدفقات السياحية.
من جانبه، رحب وزير السياحة بالتسهيلات المصر
ية الممنوحة للسائحين الجزائر
يين، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد دراسة وتطبيق مقترح لتسهيل زيارة السائحين المصر
يين والسائحين الأجانب للجزائر وقت موسم السياحة الصحراوية.