عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك

الإثنين، 30-11-2020
03:38 م
أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
، اليوم الاثنين، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك
والمدير التنفيذي والمدير المالين لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليا من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
وأضافت الدعوى أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.