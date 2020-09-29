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عاجل.. ماذا قال الملك سلمان عن وفاة أمير الكويت؟
 
الثلاثاء، 29-09-2020 05:33 م الطيب حسين
نعى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف البيان أن الملك وولي عهده "قدما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة الصباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن "المملكة العربية السعودية وشعبها، يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
 

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