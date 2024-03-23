عاجل.. كهربا يكشف مفاجأة بشأن عرض الدوري السعودي

السبت، 23-03-2024
02:22 م
نسمه عبد الوهاب
كشف محمود عبد المنعم كهربا
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فشل انتقاله إلى صفوف الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد امتلاكه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.
كهربا
: الأهلي رفض رحيلي في يناير
وقال كهربا
في تصريحات تلفزيونية: «كنت قريبا من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية في مسابقة الدوري السعودي، خلال يناير الماضي، بعد تقديم النادي عرض رسمي لضمي للنادي الأهلي، لكن رفض مسؤولو النادي فكرة رحيلي عن صفوف الفريق بصورة نهائية آنذاك».
وأكد اللاعب: «أنا تحت أمر النادي الأهلي بكل تأكيد، وفكرة رحيلي من عدمه عن صفوف الفريق في يد إدارة النادي بشكل كامل».
وشارك محمود عبدالمنعم كهربا
، مع الأهلي في 16 مباراة هذا الموسم، نجح في تسجيل 6 أهداف، وصناعة 7 أخرى، بإجمالي مساهمات 13 هدفا.