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عاجل قرار من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب أولى وثانية ثانوي عام

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وزارة التربية والتعليم
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السبت، 25-02-2023 04:21 م نسمه عبد الوهاب
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطاباً لجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالفصل الدراسي الثاني 2022/2023 وجاء نص الخطاب الصادر: بناء على الكتاب الدورى رقم (۱۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۱ بشان اختبارات شهري مارس و أبريل، الرجاء الالتزام بالتعليمات الآتية:
- يتم عقد الاختبار في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار وفي جزء من الحصة ويكون الاختبار على مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف
 

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