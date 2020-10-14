الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 09:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تراجع جديد للدولار ليسجل هذا الرقم

عاجل.. عمرو محمود ياسين يعلن السبب الحقيقي لوفاة والده

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

مترو الأنفاق يكشف موعد تطبيق قرار مجانية الركوب للمسنين

"الصحة": توقعات بزيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا

"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر

"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري

رد ناري من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على فضائية "تن"

عاجل.. عمرو محمود ياسين يعلن السبب الحقيقي لوفاة والده

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:06 ص المصريون
أعلن الفنان عمرو محمود ياسين في حديثه لـ "المصريون" إن والده كان يعاني من امراض الشيخوخة العادية وليس هناك مرض رئيسي تسبب في وفاته مثلما اشيع..
ومن جانبه كشف عن اسباب  تأجيل مراسم الدفن وقال هناك ظروف خاصة بأسرة محمود ياسين منها إن له شقيق خارج مصر وسيعود اليوم كما إن عائلة أبي كلها في بورسعيد.
وأضاف أبي لم يكن فنان عادي فهناك كثيرون يرغبون في تشييع الجنازة من كل الدول العربية لذا وجب علي الإنتظار .
وكان عمرو قد أعلن على صفحته على الفيس بوك وفاة والده الفنان محمود ياسين.
 

إقرأ ايضا

ساويرس

نجيب ساويرس يخطط لشراء النادي الأهلي

محمود ياسين

أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين

إدوارد

شاهد .. إدوارد يفقد الكثير من وزنه بعد "ريجيم قاسي" ويغير من مظهره تماما