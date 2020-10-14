عاجل.. عمرو محمود ياسين يعلن السبب الحقيقي لوفاة والده

الأربعاء، 14-10-2020
09:06 ص
المصريون
أعلن الفنان عمرو محمود ياسين
في حديثه لـ "المصريون" إن والده
كان يعاني من امراض الشيخوخة العادية وليس هناك مرض رئيسي تسبب في وفاته مثلما
اشيع..
ومن جانبه كشف عن اسباب تأجيل مراسم
الدفن وقال هناك ظروف خاصة بأسرة محمود ياسين
منها إن له شقيق خارج مصر وسيعود
اليوم كما إن عائلة أبي كلها في بورسعيد.
وأضاف أبي لم يكن فنان عادي فهناك كثيرون يرغبون في تشييع الجنازة من كل
الدول العربية لذا وجب علي الإنتظار .
وكان عمرو قد أعلن على صفحته على الفيس بوك وفاة والده الفنان محمود ياسين
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