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عاجل .. تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر الشريف للمرة الأولى

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شيخ الازهر والدكتوره نهله صبري
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الثلاثاء، 20-09-2022 02:46 ص نسمه عبد الوهاب
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ندب الدكتورة نهلة صبري قطب الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، للقيام بعمل مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، إلى جانب عملها رئيسا لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين
ندب الدكتورة نهلة الصعيدي للعمل مستشارا لشيخ الأزهر لشئون الوافدين
وجاء نص القرار الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، كالتالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، قرر:
المادة الأولى: ندب الدكتورة نهلة صبري قطب الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، للقيام بعمل مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، إلى جانب عملها رئيسا لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
قرار ندب نهلة الصعيدي
والدكتورة نهلة الصعيدي، تشغل حاليا، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب
 

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