عاجل.. الموت يفجع مذيعة الجزيرة في حادث سير بقطر

الجمعة، 16-10-2020
05:43 م
الطيب حسين
فجع الموت اليوم الجمعة، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة
، حيث رحل أبرز مساعديها في حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة
.
وكتبت بن قنة عبر حسابها على "تويتر: ""صباح الخير أم رامي.. متى نبدأ التسجيل اليوم؟ "..هذا الصوت الذي أبدأ به نهاري كل يوم لن أسمعه بعد اليوم
شكيب عارف(24 عاما)الشاب اليمني الجميل الخلوق مخرج #بودكاست #بعد_أمس من استوديهات #كتارا غادرنا فجر اليوم في حادث مرور في #الدوحة
..رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وصبّر أهله".
ونشرت مذيعة الجزيرة
صورة للشاب الراحل حيث حازت على تفاعل واسع.