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عاجل.. الموت يفجع مذيعة الجزيرة في حادث سير بقطر

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الموت يفجع مذيعة الجزيرة في حادث سير بقطر
 
الجمعة، 16-10-2020 05:43 م الطيب حسين
فجع الموت اليوم الجمعة، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، حيث رحل أبرز مساعديها في حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت بن قنة عبر حسابها على "تويتر: ""صباح الخير أم رامي.. متى نبدأ التسجيل اليوم؟ "..هذا الصوت الذي أبدأ به نهاري كل يوم لن أسمعه بعد اليوم
شكيب عارف(24 عاما)الشاب اليمني الجميل الخلوق مخرج #بودكاست #بعد_أمس من استوديهات #كتارا غادرنا فجر اليوم في حادث مرور في #الدوحة..رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وصبّر أهله".

ونشرت مذيعة الجزيرة صورة للشاب الراحل حيث حازت على تفاعل واسع.


 

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