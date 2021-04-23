الجمعة 23 أبريل 2021
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من علاء مبارك على وفاة عمه

عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك

السعودية تطلق مبادرة هامة بشأن هؤلاء

عاجل.. السيسي يبحث مع كبار قادة القوات المسلحة تحديات الأمن القومي

موعد تطبيق أسعار البنزين بعد زيادتها اليوم

وفاة فنان شهير متأثرًا بكورونا

سيد عبد الحفيظ يصدم رمضان صبحي: "مفيش رجوع"

فنانة كويتية تدفن نفسها 20 دقيقة.. والسبب صادم

تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها

شديد الحرارة.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

ADS
 

عاجل.. الموت يفجع أسرة الرئيس مبارك

أسرة حسني مبارك
أسرة حسني مبارك
 
الجمعة، 23-04-2021 06:24 م الطيب حسين
فجع الموت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اليوم الجمعة، إثر وفاة شقيقه عصام مبارك.


وعصام مبارك هو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل. زجاء هذا في نبأ عاجل بثه حساب قناة العربية على موقع "تويتر" قبل قليل.

 

إقرأ ايضا

مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية تطلق مبادرة هامة بشأن هؤلاء

226

عاجل.. السيسي يبحث مع كبار قادة القوات المسلحة تحديات الأمن القومي

رفع أسعار البنزين

موعد تطبيق أسعار البنزين بعد زيادتها اليوم

أخبار متعلقة

1092804_0

صدمة.. وفاة شاب ووالده في نفس اللحظة بعد يوم فقط من إصابتهما بكورونا

خالد مقداد

تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

1-1423393

وفاة رجل فور تلقيه الجرعة الثانية من هذا اللقاح لكورونا

لا

ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

11063301991618002815

وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها