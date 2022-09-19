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عاجل المالية الأربعاء بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة

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وزير الماليه
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الإثنين، 19-09-2022 05:35 م نسمه عبد الوهاب
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية
وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم
وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر الحالي، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية
 

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