عاجل: الكويت تعدم سبعة أشخاص للمرة الاولى منذ 2017

الأربعاء، 16-11-2022
04:28 م
نسمه عبد الوهاب
نفذت الكويت
الأربعاء أحكاما بالإعدام في حق سبعة أشخاص من بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في الإمارة الخليج
ية منذ العام 2017.
وقالت النيابة العامة في بيان إن الإعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد. وتم تنفيذ أحكام الاعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.
وهذه أول عمليات إعدام في الكويت
منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاما في حق سبعة أشخاص من بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.
ويأتي الإعدام في الكويت
بعد أيام من تنفيذ السعودية أحكام إعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة.