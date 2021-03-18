عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر

الخميس، 18-03-2021
04:00 م
محمد فضل
أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له ، اليوم الخميس، وفاة الأمير بندر
بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن
تركي آل سعود، مشيرًا إلى أن سيُصلى عليه يوم غد الجمعة في مدينة الرياض.
وحسب وسائل
إعلام محلية، جاء نص بيان الديوان الملكي، كالتالي:
انتقل إلى رحمة
الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل
سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في
مدينة الرياض.
تغمده الله
بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.