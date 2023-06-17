عاجل.. الدولار يرتفع عالميا من جديد ويعوض خسائره لهذه الأسباب

السبت، 17-06-2023
12:56 م
نسمه عبد الوهاب
تمكن الدولار
الأمريكي من الارتفاع بنسبة 0.26%، والتعافي من خسائر الجلسة الماضية مع نهاية تداولات الأسبوع وذلك في ظل بعض التطورات الإيجابية التي عززت الطلب عليه وعلى رأسها إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفيما يلي أبرز المؤثرات على تحركات الدولار
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استفاد الدولار
الأمريكي بشكل واضح من ارتفاع عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها اليوم، حيث ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.57% وسجل حوالي 3.783%. وكذلك، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنسبة 0.87% وسجل حوالي 4.059%. وأيضا، صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عام بنسبة 1.33% وسجل حوالي 3.873%، وهذا الارتفاع بعائد السندات كان له تأثير إيجابي واضح بتحركات الدولار
بأسواق العملات.
ارتفع الدولار
الأمريكي بوضوح خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع صدور بيانات القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكي الإيجابية، حيث أوضحت البيانات الصادرة، اليوم السبت، بأن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان قد جاءت إيجابية للغاية لتسجل 63.9 نقطة خلال يونيو الجاري، وذلك بأفضل من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر نحو 60.1 نقطة، وكانت القراءة السابقة لشهر مايو قد سجلت حوالي 59.2 نقطة.