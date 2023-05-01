الثلاثاء 02 مايو 2023
توقيت مصر 03:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا...تفاصيل

السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية

نهاد أبو القمصان.. جعفر العمدة مفيش فيه قصة أو قضية..تفاصيل

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

عاجل .....التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش

بالصور.. إطلالة إلهام شاهين الجريئة في أستراليا تثير الجدل

أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

عاجل .....التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

794
طلاب الثانويه العامة
الإثنين، 01-05-2023 07:21 م نسمه عبد الوهاب
كشفت شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان.
وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزير التربية والتعليم كان حريصا على متابعة أوضاع البعثة المصرية التعليمية في السودان، والأوضاع الخاصة بالطلبة المصريين".
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، "وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان لحين استقرار الأوضاع في السودان"، مؤكدا "تم استقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، وكان هناك توجيه لاستقبالهم وتسهيل الإجراءات لتسكينهم في مدارسهم القديمة قبل السفر".


واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، "كان هناك توجيهات من وزير التربية والتعليم بتسجيلهم في امتحانات الثانوية العامة في حالة قدرتهم على دخول الدور الأول، والاختيار الثاني هو دخولهم الدور الثاني وحصولهم على الدرجات كاملة".
وأوضح "زلطة"، أن أمس شهد لقاءً، عبر الفيديو كونفرانس، بين الوزير وطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان؛ وتم إحاطتهم بالخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها معهم، لافتًا إلى أن الطلاب السودانيين الذين يريدون الالتحاق بالمدارس الثانوية في مصر؛ يمكنهم ذلك من خلال عمل معادلة تعليمية.
وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم،: "فيه قواعد متابعة لطلاب النقل ولا يوجد فيها أي مشكلة، لكن التركيز طلاب على طلاب الثانوية العامة".




إقرأ ايضا

download (11)

لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا...تفاصيل

20220212040556556

السعودية: إجلاء 5184 شخصا من السودان ينتمون لـ 102 جنسية

فلبلا

نهاد أبو القمصان.. جعفر العمدة مفيش فيه قصة أو قضية..تفاصيل

أخبار متعلقة

تنزيل (1)

فيديو.. توفيق عكاشة يتوقع أحداث السودان قبل 4 سنوات وعلاء مبارك يعلق

853012_0

نجيب ساويرس يسخر من فيديو للجيش السوداني

6447b32e4c59b7175b414d50

مصر تسمح بدخول السودانيين الفارين من الحرب دون تأشيرة مسبقة

69_20230420102148

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل إجلاء القوات المصرية من السودان

237790

5 آلاف طالب.. الحكومة تكشف سبب صعوبة إعادة المصريين من السودان

thumbs_b_c_a9a1e87dcfc02758d6fc5ab7328d6cdc

الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي"