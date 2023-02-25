عاجل....البحوث الفلكية تؤكد: مصر ليست ضمن حزام الزلازل

السبت، 25-02-2023
04:33 م
نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
والجيوفيزقية اليوم في المؤتمر الصحفي، إنه لم يحدث أي زلازل مدمرة في مصر
طوال تاريخها، وهذا لا يعني أننا في مأمن من الزلازل، لأن الزلزال
هو الظاهرة الكونية التي تحدث بدون تحذير
واضاف القاضي، أن مصر
ليس ضمن حزام الزلازل، وأننا قومنا بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية من الزلازل، ناصحا جميع المواطنين بالإطلاع على الدليل الإسترشادي للحماية من الزلازل، وأننا في مصر
في مأمن من حدوث زلازل مدمرة
وقع أمس الجمعة، زلزال
بقوة 4 ريختر