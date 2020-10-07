عاجل.. اعتماد أسعار البنزين والوقود الجديدة

الأربعاء، 07-10-2020
06:51 م
أحمد سالم
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر حتى يناير ٢٠٢١ .
وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 50ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 50ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار
75ر6 جنيه للتر.
وأعلنت اللجنة في يوليو الماضي قرارها بتثبيت أسعار الوقود عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار
عند 6.75 جنيه للتر.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري