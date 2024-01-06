الأحد 07 يناير 2024
توقيت مصر 04:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميرهان حسين ترد على شائعات ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب

هل تمهد الشهادات مرتفعة العائد في مصر لـ "تعويم جديد"؟

عاجل.. اتحاد جدة يكشف مفاجأة جديدة بشأن محمد الشناوي

وفاء عامر تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن تعدد الزوجات

سجل تياجو سيلفا في "تشيلسي"

رغم ثباته بالبنوك.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

منفصل عن فنانة شهيرة.. رجل جديد في حياة شيرين عبدالوهاب

طلبت الطلاق من أجل "لذة الحرام" فكانت النهاية صادمة!

"اعملوا فيديو وافضحوه".. طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

ظهور سمكة يوم القيامة.. هل تتنبأ بالزلازل؟

عاجل.. اتحاد جدة يكشف مفاجأة جديدة بشأن محمد الشناوي

AA1h19ta (1)
محمد الشناوي
السبت، 06-01-2024 05:25 م نسمه عبد الوهاب
يفكر في التعاقد مع حارس جديد خاصة أن البرازيلي جروهي سيرحل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ولكن لا تفكير في محمد الشناوي بالوقت الحالي لأننا نفكر في حارس أوروبي رفقة عبد الله المعيوف».

شوبير: الاتحاد يفكر في ضم الشناوي
وكان الإعلامي أحمد شوبير قال خلال تصريحاته الإذاعية منذ أيام: «الاتحاد السعودي رسميا خلال أيام سيعلن عن رحيل جروهي بشكل رسمي هناك احتمالية كبيرة جدا أن يكون فيه مفاوضات من الاتحاد مع الأهلي الذي ينتظر اتصالا رسميا من أحد الأندية السعودية وسيوافق لو كان العرض مغريا ومجزيا بما يكفي ».
ويعد عبد الله المعيوف الحارس الأول للاتحاد حاليا فيما طلب مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق ضم حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي.

إقرأ ايضا

4_836027_original

ميرهان حسين ترد على شائعات ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب

AA1mxNHx

هل تمهد الشهادات مرتفعة العائد في مصر لـ "تعويم جديد"؟

AA1mwvp2 (1)

وفاء عامر تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن تعدد الزوجات

أخبار متعلقة

ekDlxsyK

ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة في نسخ كأس العالم للأندية

IMG-20231219-WA0014

مدرب فلومينيستي السابق يفجر مفاجأة: ركلة الجزاء أمام الأهلي غير صحيحة

AA1lzr1u

مانشستر سيتي يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في المونديال

AA1lzHFU

رسالة خاصة من إمام عاشور لكهربا بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

IMG-20231211-WA0023

كولر غير مقتنع به.. أحمد دويدار: إمام عاشور قد يرحل بعد مباراة بيراميدز

AA1cYeYs

نجم الأهلي السابق: علي معلول انتهى دوره مع الأحمر