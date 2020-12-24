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عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا
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عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا
وائل الإبراشي
الخميس، 24-12-2020
11:06 م
المصريون
كشفت فاطمة قنديل، رئيس تحرير برنامج «التاسعة» الذي يقدمه وائل الإبراشي إصابة مقدم البرنامج بفيروس «كورونا» وذلك عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وكتبت قنديل: «إصابة وائل الإبراشي بكورونا، الأب والأستاذ وصاحب الفضل عليا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يا رب».
ظهر الإبراشي في حلقة أمس الأربعاء، وهو يسعل عدة مرات، وأعلن الإبراشي اعتذاره عن تقديم حلقة «التاسعة»، اليوم الخميس، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.
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اصابة
وائل الابراشى
فيروس كورونا
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