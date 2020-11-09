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عاجل.. إثيوبيا تشتعل وسقوط مئات القتلى

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عاجل.. إثيوبيا تشتعل وسقوط مئات القتلى
 
الإثنين، 09-11-2020 05:07 م الطيب حسين
سقط مئات اقتلي في إثيوبيا اليوم الإثنين جراء الصراع الدائر في إقليم تيجراي.

جاء هذا حسبما ذكرت مصادر عسكرية لوكالة "رويترز".


ودافع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن العملية العسكرية التي تشنها حكومته في إقليم تيجراي الواقع شمالي البلاد، نافياً التحذيرات من أن تلك العملية قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.

وقال آبي أحمد إن "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم" لكنه قال إن المخاوف من احتمال انزلاق الوضع في إثيوبيا إلى حالة من الفوضى هي مخاوف لا أساس لها من الصحة ونتاج عدم فهم للوضع السائد.
 

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