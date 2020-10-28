الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

شيخ الأزهر : الرسوم المسيئة للرسول بذاءات لحشد الأصوات في الانتخابات

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

"الطيب": الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

ADS
 

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

20201009223105987
الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:48 ص المصريون

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأبدى عن رأيه في الرسوم المسيئة للرسول التي قامت إحدى المجلات الفرنسية بنشرها، ولم يتراجع عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس السيسي: "أعتقد ولا أظنني خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في احتفال المولد النوبى الشريف فى مركز المنارة: "أنا بقول لكل المسلمين في مصر وبره مصر.. إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه.. وتخلق بخلقه.. بتحب النبى صحيح.. وقولت الكلام قبل ده .. يا ترى أنت متقن لعملك.. يا ترى أنت صادق في كلمتك.. بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم".
وقال الرئيس السيسى: "سعينا إلى احترام اشقائنا في وطننا.. ولما عملنا ده كان الهدف منه أننا نأكد لهم أن مساحة الاحترام والتقدير والمحبة للآخرين.. لكل الآخرين موجودة.. حتى لو فيه معتقدات أخرى احترمنها.. تم قبولها واحترامها.. لن تجتمع الناس على دين واحد.. الناس اللى في مصر وبره مصر.. أن عشت في مجتمع عليكم احترام قيمه ومبادئه".
وأكد الرئيس السيسي، أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت..نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا.
 

إقرأ ايضا

خالد الصاوي

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

وزير التربية والتعليم

تصريحات عاجلة من وزير التعليم عن إلغاء العام الدراسي

الراحل

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 70 سنة .. و صلاة الجنازة عصر اليوم

أخبار متعلقة

الرئيس السيسي

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نعاهدك على الولاء والفداء

عمرو أديب

"أديب" يحذر من مقاطعة البضائع الفرنسية.. لهذا السبب

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي: الرئيس يؤكد دوماً عدم تفريط مصر في حقوقها المائية

thumbs_b_c_755b1425ba1a87c414258012357668a9

صادم.. شارل إيبدو تطرد كاتبًا انتقد اليهود وتصمم على الإساءة للنبي (ص)

127-183706-corona-46-million-french-night_700x400

توقعات بـ 100 ألف إصابة كورونا يومية في فرنسا

نجيب ساويرس

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة