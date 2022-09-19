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عاجل.. أسعار علب حلاوة المولد تصل إلى 1590 جنيهًا...تفاصيل

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حلاوه الولد
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الإثنين، 19-09-2022 05:22 م نسمه عبد الوهاب
بدأت محلات الحلويات في طرح العديد من أصناف حلاوة المولد، وذلك مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من أجل جذب الزبائن على الشراء قبل الموعد بفترة كافية
وتختلف أسعار وأصناف حلاوة المولد على حسب الخامات التي يستخدمها محل الحلويات في التصنيع، وعدد المكونات أيضا بكل علبة والأوزان أسعار علب حلاوة المولد في 4 محلات شهيرة:
1- حلواني العبد
- علبة صفيح صغيرة 650 جنيهًا
 - علبة صفيح عروسة كبيرة 1100 جنيه
علبة هدايا نبيتي 875 جنيهًا 
علبة هدايا أزرق 690 جنيهًا
علبة مولد بايتس 195 جنيهًا
علبة مولد 235 جنيهًا
علبة مولد 650 جنيهًا
2- حلواني تسيباس
علبة لوكس صغيرة 295 جنيهًا
علبة لوكس وسط 390 جنيهًا
حلاوة مولد معسلة 250 جنيهًا
علبة فاخر وسط 1090 جنيهًا
علبة فاخر كبير 1590 جنيهًا
علبة 23 قطعة 195 جنيهًا
3- حلواني لابوار
علبة مولد ميني 240 جنيهًا
علبة المولد ديلوكس 1550 جنيهًا
علبة المولد جامبو 900 جنيه
علبة المولد وسط 455 جنيهًا
علبة المولد صفيح 480 جنيهًا
علبة المولد كبير 620 جنيهًا
 4- حلواني إيتوال
علبة إيليت 38 قطعة 360 جنيهًا
علبة إيليت 52 قطعة 570 جنيهًا
علبة إيليت 92 قطعة 950 جنيهًا
علبة ايليت 69 قطعة 720 جنيهًا
 

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