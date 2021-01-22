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عائلة كروية.. نجل عم ميسي يفاجئ الجميع بأداء مذهل (فيديو)

إيمانويل بيانكوتشي
إيمانويل بيانكوتشي
 
الجمعة، 22-01-2021 08:20 م المصريون
خطف الأرجنتيني إيمانويل بيانكوتشي، ابن عم نجم برشلونة ليونيل ميسي، الأضواء في 6 دقائق أمضاها في الملعب خلال لقاء فريقه "فيلا نوفا" أمام "إيتوانو" في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي.

دخل إيمانويل بيانكوتشي أرض الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي جرت اليوم الاثنين، وبعد أربع دقائق حصل على بطاقة صفراء، وفي الدقيقة التالية سجل هدفا رائعا "ذهبيا" لفريقه، ومن ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية لخلعه قميصه احتفالا بالهدف، الذي قاد به فريقه إلى دوري الدرجة الثانية (B) البرازيلي لكرة القدم.

وانضم إيمانويل بيانكوتشي البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف فريق "فيلا نوفا" منذ عام 2020، قادما من نادي نيولز أولد بويز، فريق ميسي الأول.

ولعب ابن عم ليونيل ميسي في عدد من الدوريات الأوروبية، مثل الألماني والإسباني والهولندي.



 

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