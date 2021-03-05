الجمعة، 05-03-2021
12:06 م
محمد الفايدي
فاجأت أسرة كردية الفنان كاظم الساهر
بطلب غريب هو انه عليه رد دين
لهم مر عليه أكثر من 40 عاما
.
كانت قناة كردية قد كشفت في تقرير نشرته عن الفنان العراقي كاظم الساهر
أنه اقترض مبلغاً مالياً من إحدى الأسر قبل أن يحقق الشهرة ولم يعده إليها بعد ذلك.
وأوضحت قناة NRT أن الواقعة حدثت في قرية عمرة حيث كان الفنان يعمل
مدرساً بين العامين 1979 و1981 مع الإشارة إلى أنه كان يتناول الطعام والشراب على حساب
أهل القرية.
وأشار التقرير إلى أن الساهر لم يبد وفاءه لأهل القرية بعد
الشهرة وأنه لم يقم بزيارتهم.
كما عرض مقابلة أجريت مع أحد الأشخاص قال إن الساهر أخذ
مبلغاً مالياً من والدته وإنه لم يعده إليها رغم أنه وعدها بذلك مذكراً بأن الوالدة
توفيت حسب"اقدس العربي".
وتم تناقل فيديو التقرير على عدد من الحسابات الناشطة على
مواقع التواصل. وتساءل الكثير من المتابعين عن صحة ما يشير إليه أفراد العائلة. وأشار
الكثيرون منهم إلى أنه لا يمكن كاظم الساهر
الإقدام على مثل هذه الفعلة.