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عائض القرني يكشف سبب تغير خطابه: اكتشفت سماحة الإسلام

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عائض القرني
Native
الأحد، 30-05-2021 11:18 ص

قال الداعيةعائض القرني، أن تغير خطابه عن السابق مثلما يتغير السن والتجربة ، مشيراً إلى أن الدعاة ليس من اختصاصاتهم السياسة.
وأضاف القرني، خلال برنامج المسار على قناة السعودية : ” لم أندم على كل شيء لأني أصَبت في جوانب إيجابية منها حفظ الحديث والغيرة على الدين وغيرها”.
وذكر أنه في إحدى المرات سافر لقرية كانوا يقيمون رقصة العرضة بها، فقال لهم أنه لا يجوز أداء رقصة العرضة، مشيراً إلى أنه أخذ ذلك عبر انتقاءات خاصة وعبر روافد من ثقافات أخرى وتراجم عن شدة بعض الأشخاص فنأخذ نحن جوانب منها.
وأشار إلى أنه كلما كبر في السن اكتشف سماحة الإسلام وبساطة الدين وسهولة الملة ، “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.
ووجه عدد من النصائح للدعاة قائلاً : ” إياكم وتجريح الناس، والفظاظة، واجتنبوا السياسة، أنا كنت اقرأ لكبار يقولون اترك السياسة لأهلها، وأكثر أخطاء الدعاة دخولهم في السياسة وليسوا مؤهلين”.
 

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