عائض القرني: «أحمد الله على نعمة الوسامة»

الثلاثاء، 03-08-2021
09:51 ص
أثار الداعية
السعودي الشهير عائض القرني
، موجة جدل وسخرية بين متابعيه على مواقع التواصل
الاجتماعي، بعد أن رد على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه على موقع تويتر.
ومن ضمن الأسئلة،
وجه أحد متابعي القرني سؤالا عن وسامة
ه حيث كتب “شيخنا .. اعطاك الله وسامة
، ما
تخاف من العين ؟” و “حبيبي محمد باخطيب .. أُحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأقرأ
سورة الفاتحة، وأنفث على نفسي، وربّما أتلثّم أحيانا، والوسامة
نعمة من الله
سبحانه وتعالى أحمده عليها”.
وأثار رد
"القرني" الجدل بين المتابعين، حيث سخر البعض بينما أثنى البعض على خفة
دم الداعية
في الرد على السؤال.