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عائشة خيرت الشاطر تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها أمام النيابة

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عائشة خيرت الشاطر
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الأربعاء، 17-11-2021 03:09 م

نشرت وسائل إعلام اعترافات عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وأدلت عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، مواليد 18 ديسمبر 1980، ربة منزل، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقات، نشرها موقع “صدى البلد”.
وقالت عائشة خيرت الشاطر، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: “لما لقيت إن المشاركة مع التنسيقية المصرية للحقوق مش هتوصلني لحاجة بخصوص والدي، تركت العمل فيها ومكنتش بشارك، حتى زوجي محمد أبو هريرة مكنش بيشارك في أي حاجة فيها وعشان كدة مشوه منها، وبعد ما تركت العمل فيها تركت العمل الخيري”.
وأضافت عائشة خيرت الشاطر: "في الفترة الأخيرة بقيت أشتري لحوم من الجزارات وأبيعها على الإنترنت بعد ما أزود على الكيلو 10 جنيه علشان أزود دخلي من خلال صفحة اسمها "طازج الريف"، وكنت ببعتها بمندوب للناس وده كان عشان أساعد زوجي في المصاريف، لحد أكتوبر 2018 كنت في البيت ومحمد كان نازل يقابل إبراهيم عطا عشان يغير منه دولارات بتاعته معرفش جايبها منين لأن إبراهيم كان بيكتب على الجروب إنه لو حد عايز يغير عملة هو ممكن يساعده، وبعد ما نزل سمعت صوته عالي جدا وبصيت لقيت ميكروباص أبيض وعربيات ملاكي والشرطة في الشارع تحت البيت ومحمد شاورلي ادخلي جوه، وبعدين تم تفتيش الشقة والقبض علينا".
وتابعت عائشة خيرت الشاطر: “كل اللي أعرفه عن جماعة الإخوان أن مؤسسها هو حسن البنا ومعلوماتي أنها جماعة دعوية في العالم كله، وأداء محمد مرسي كان ضعيفا في الحكم، يعني مقدرش ينجح في إدارة البلاد”.
واختتمت عائشة خيرت الشاطر حدثها قائلة: “أنا كنت بشارك في الاعتصام بصورة فردية ومكنتش بعمل حاجة وبقعد لوحدي، ويوم الفض خرجت مع الناس اللي خرجت من الممرات بتاعة الشرطة”.
 

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