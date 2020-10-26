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ظهور مفاجىء لأبنة نجلاء فتحي التي قد تتسبب في انتحارها

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ابنة الفنانة نجلاء فتحي بصحبة زوجها
 
الإثنين، 26-10-2020 07:57 م المصريون
ظهرت الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي "ياسمين ابو النجا" بصحبة زوجها خضر محمد خضر احد المشاركين في مهرجان الجونة ومصمم افيشات افلام ويعمل في مجال الإعلانات، وذلك في افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.
ياسمين عي ابنة نجلاء فتحي من زوجها الأول المهندس سيف ابو النجا، الذي قام بدور الأبن الأكبر "مصطفى" في إمبراطورية ميم.
كادت ياسمين أن تتسبب في انتحار والدتها الفنانة نجلاء فتحي وهي عمرها عام، فعندما تمت ولادتها أقر الأطباء بوجود عيب خلقي لديها في القلب، وظنت نجلاء إن ذلك العيب سيشفى بمرور الوقت، لكنها عندما بلغت عامها الأول ازدادت حالتها سوءاً، وكان لابد من التدخل الجراحي الفوري لحالتها، وعندما علمت نجلاء فتحي بذلك أسرعت إلي النافذة لتلقي بنفسها، لولا تدخلت والدتها وانقذتها.
وبعد إجراءها للجراحة أصبحت أفضل كثيرا وكبرت وتزوجت وانجبت ابنتها الوحيدة "زين" والتي تعتبر الحفيدة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي.
 

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