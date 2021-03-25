ظهور مفاجئ للواء أحمد عسيري بعد براءته من مقتل «خاشقجي»

الخميس، 25-03-2021
09:23 ص
المصريون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، صورتين جديدتين للواء أحمد عسيري في ظهور
مفاجئ داخل طائرة،
لأول مرة بعد براءته من قضية مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي
.
وظهر "عسيري" في الصورة الأولى، مبتسمًا أثناء
تواجده في الطائرة، بينما بدا في الصورة الأخرى يرتدي الكمامة ويتكلم في هاتفه الجوال.
وأظهرت إحداهما، اللواء أحمد عسيري
يرتدي الشماغ والعقال
والكمامة أثناء وجوده في الطائرة.
وكان اللواء أحمد عسيري
، عُين متحدثاً رسمياً باسم قوات التحالف
العسكري ضد الإرهاب عام 2015، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة
بالمرتبة الممتازة عام 2017.
وقد تم تبرئة اللواء أحمد عسيري
من قضية مقتل
الصحفي جمال خاشقجي
وتم إخلاء سبيله وآخرين من القضية من ضمنهم سعود القحطاني
المستشار في الديوان الملكي.