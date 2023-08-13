الإثنين 14 أغسطس 2023
توقيت مصر 10:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

شاهد ماذا فعل رونالدو مع مدرب الهلال عندما وجده حزينًا عقب فوز النصر

ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

وفاة طبيب شهير أثناء الكشف على مريضة في منزلها

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو صادم.. صلاح غاضب ويرفض مصافحة كلوب بعد استبداله

محمد شريف يصدم الأهلي بقرار مفاجئ

بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ظهور مفاجئ لـ علاء مبارك في كشري أبوطارق.. شاهد كيف تم استقباله

Capture
علاء مبارك
الأحد، 13-08-2023 12:50 م


نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.

 

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ ايضا

IMG-20230814-WA0021

صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

IMG-20230814-WA0012

ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

IMG-20230814-WA0010

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

أخبار متعلقة

علاء-وجمال-مبارك-1-1

قرار من القضاء بشأن منع علاء وجمال مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية