ظهور مفاجئ لـ علاء مبارك في كشري أبوطارق.. شاهد كيف تم استقباله





نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.