ظهور مسحة كورونا الخامسة لـ وائل الإبراشي.. تعرف على النتيجة

الخميس، 28-01-2021
10:53 ص
ظهرت نتيجة مسحة كورونا
الخامسة للإعلامي وائل الإبراشي،
والتي جاءت نتيجتها سلبية.
أعلن ذلك صفحة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدة تعافيه من فيروس
كورونا
بعد إجرائه المسحة الخامسة.
وجاء في صفحة وائل الإبراشي بـفيسبوك: "الحمد لله تعالى،
بعد المسحة الخامسة.. تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا
".
وكان الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي،
الذي يمكث به الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" في
تحسن وتم إجراء فحص الإيكو للقلب تحت إشراف الدكتور أحمد طمارة، مشيرًا إلى أن الأمور
تسير في تحسن مستمر وأنه في طريقه للشفاء
.
وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع
"فيس بوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة
استقرار ويستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.