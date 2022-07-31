ظهور صادم لـ منة عرفة بعد يومين من طلاقها

الأحد، 31-07-2022
12:19 م
نشرت الفنانة
الشابة
منة عرفة
، صورة مفاجئة لمتابعيها، بعد انفصالها للمرة الثالثة عبر حسابها علي موقع
تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث
أعلنت قبل يومين طلاق
ها رسميًا من محمود المهدي.
وظهرت منة عرفة
في
كامل أناقتها، حيث ظهرت بإطلالة جذابة أنيقة بالكاجوال ، كما تركت شعرها منسدلا
علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، مما جعل البعض يتسائل في التعليقات :" دا
منظر واحدة لسه متطلقة؟"، بينما علق آخر :" مش باين عليكي الطلاق
يعني".
وكانت قد أعلنت
الفنانة منة عرفة
على صفحتها الشخصية لموقع تبادل الصور وإنستجرام طلاق
ها من زوجها
محمود المهدي.
وكتبت منة عرفة
تم
الطلاق
رسميًا وربنا يوفق الجميع.