الأحد 21 يناير 2024
توقيت مصر 21:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

3 جنيهات مرة واحدة.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

الشرطة تلقي القبض على حمو بيكا من داخل كافيه بأكتوبر

ظهور صادم لـ محمد منير في جنازة شقيقته

بعدما فضحته ونشرت دليل خيانته.. نجم الأهلي يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق

أظهر منطقة الصدر.. فستان شيرين عبدالوهاب يضعها في موقف محرج بحفل الرياض

مفاجأة.. حسام حسن مدربًا للزمالك

خلال أسابيع.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار

صاحبة الصور الحميمية مع حسين فهمي تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة

خبيرة فلك تكشف توقعاتها عن الحرب الإسرائيلية على غزة

"زواج جديد".. مفاجأة بشأن ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

ظهور صادم لـ محمد منير في جنازة شقيقته

IMG-20240121-WA0011
منير
الأحد، 21-01-2024 03:58 م

احتضن مسجد الحصري، مراسم تشييع جثمان شقيقة المطرب محمد منير التي وافتها المنية فجر السبت.
ووصل جثمان الفقيدة إلى مسجد الحصري أمس، وسط حرص من المقربين للفنان محمد منير على الحضور.

وظهر محمد منير بشكل صادم في جنازة شقيقته، فتوكأ على المحيطين حوله وكان أبرزهم النائب والإعلامي مصطفى بكري، حتى يتمكن من صعود درجات السلم ودخول المسجد.

كان الموت أفجع محمد منير، بوفاة شقيقته، ونقلت وسائل إعلام محلية منشورا دوّنه الكاتب محمود موسى عبر "فيسبوك"، قال خلاله: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد.. شقيقة نجمنا الكبير محمد منير".
محمد منير في جنازة شقيقته
أضاف: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات.. خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة.. ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة".





إقرأ ايضا

483725_0

الشرطة تلقي القبض على حمو بيكا من داخل كافيه بأكتوبر

IMG-20240121-WA0013

أظهر منطقة الصدر.. فستان شيرين عبدالوهاب يضعها في موقف محرج بحفل الرياض

IMG-20240121-WA0008

خلال أسابيع.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار