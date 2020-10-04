الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

ظهور صادم لـ«بسمة وهبة» بعد إصابتها بمرض نادر

images
بسمة وهبة
 
الأحد، 04-10-2020 03:34 م محمد فضل

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي تسببت في صدمة لدى متابعيها.
وظهرت بسمة وهبة  بنحافة ملحوظة، إذ فقدت الكثير من وزنها، وذلك بعد غعلان إصابتها بمرض نادر.
وعلق العديد من متابعي بسمة وهبة على فقدانها للوزن، إذ كتبت أحدهم سائلة إياها: "انتي خسيتي أوي كده ليه"، وكتبت أخرى متسائلة: "خير هي مالها هي تعبانة ربنا يشفيها ويعافيها يارب" بينما علقت متابعة: "خسيتي كده ليه اهتمي بنفسك شوية وبأكلك".
وفي المقابل، عبر بعض متابعي بسمة وهبة على "إنستغرام" عن إعجابهم بأحدث ظهور لها بعد فقدانها الوزن، وتمنوا لها الشفاء العاجل.
وكانت الإعلامية بسمة وهبة، كشفت قبل شهر عن إصابتها بمرض نادر، ما دفعها لتلقي العلاج خارج مصر وتحديدا في الولايات المتحدة.
وأشارت في رسالة مصورة لها شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أن ذلك المرض النادر لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم الـ4%.
وطمأنت بسمة وهبة متابعيها وقتها بأنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضائها بكل ما يكتبه الله تعالى لها.
وأوضحت أن ما دفعها للعلاج في الخارج هو أن مرضها تخصصه نادر في مصر، وذلك ردا على بعض منتقديها على اتخاذ تلك الخطوة.

 

إقرأ ايضا

فايلر

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

8202020203743491704215

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

download

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

أخبار متعلقة

1232505_0

محطات في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

الإعلامية ريهام سعيد

شاهد: ريهام سعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير للجدل أثناء إزالة وشم