ظهور صادم لـ«بسمة وهبة» بعد إصابتها بمرض نادر

الأحد، 04-10-2020
03:34 م
محمد فضل
نشرت الإعلامية
بسمة وهبة
، أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام"، والتي تسببت في صدمة لدى متابعيها.
وظهرت بسمة وهبة
بنحافة ملحوظة، إذ فقدت الكثير من وزن
ها،
وذلك بعد غعلان إصابتها بمرض
نادر.
وعلق العديد من
متابعي بسمة وهبة
على فقدانها للوزن
، إذ كتبت أحدهم سائلة إياها: "انتي خسيتي
أوي كده ليه"، وكتبت أخرى متسائلة: "خير هي مالها هي تعبانة ربنا يشفيها
ويعافيها يارب" بينما علقت متابعة: "خسيتي كده ليه اهتمي بنفسك شوية
وبأكلك".
وفي المقابل،
عبر بعض متابعي بسمة وهبة
على "إنستغرام" عن إعجابهم بأحدث ظهور لها بعد
فقدانها الوزن
، وتمنوا لها الشفاء العاجل.
وكانت الإعلامية
بسمة وهبة
، كشفت قبل شهر عن إصابتها بمرض
نادر، ما دفعها لتلقي العلاج خارج مصر
وتحديدا في الولايات المتحدة.
وأشارت في رسالة
مصورة لها شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي
إلى أن ذلك المرض
النادر لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم الـ4%.
وطمأنت بسمة
وهبة متابعيها وقتها بأنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضائها بكل ما
يكتبه الله تعالى لها.
وأوضحت أن ما
دفعها للعلاج في الخارج هو أن مرض
ها تخصصه نادر في مصر، وذلك ردا على بعض منتقديها
على اتخاذ تلك الخطوة.