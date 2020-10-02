ظهور شقيقة زعيم كوريا الشمالية علنًا لأول مرة منذ شهور

الجمعة، 02-10-2020
05:15 م
فتحي مجدي
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قام بجولة في قرية دمرتها الفيضانات مع شقيقته كيم يو جونج
، التي ظهرت علنًا لأول مرة منذ أكثر من شهرين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن عائلة كيم ومجموعة من كبار المسؤولين الآخرين قاموا بزيارة مقاطعة كيمهوا الحدودية، حيث يتم إعادة بناء أكثر من 1000 منزل بعد سلسلة من الأعاصير التي ضربت كوريا الشمالية خلال الصيف.
اكتسب كيم يو جونج
مكانة أكبر في المجال السياسي في كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، وانتقدت كوريا الجنوبية ورفضت فكرة إجراء مزيد من المفاوضات النووية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة من البيانات شديدة اللهجة الصادرة في الربيع والصيف.
قادت حملة صريحة ضد الجنوب بسبب المنشقين الذين أرسلوا منشورات معلومات على بالونات عبر الحدود، مما أدى في النهاية إلى قيام كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصالات وتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.
خلال فترة اختفاء مطولة لكيم جونج أون في أبريل، أثارت تساؤلات حول صحته، اعتقد المحللون أنها كانت خليفة لأخيها. لكنها مع ذلك، كانت بعيدة عن أعين الجمهور منذ يوليو، مما أدى إلى مزيد من التكهنات بأن سلطتها تم كبح جماحها.
وأشاد كيم جونج أون بجهود إعادة الإعمار في القرية المتضررة، مشيرًا إلى "الإنجازات المذهلة للعالم" للجيش الذي قاد الإصلاحات.
وذكرت الوكالة أن حوالي 88 في المائة من إجمالي مشروع البناء قد اكتمل.
وعبر كيم عن خيبة أمله في تصميمات المنازل الجديدة ، ووصفها بأنها "رتيبة"، وقال إنه يتمنى "الانسجام الفني مع البيئة المحيطة والتنوع بشكل مناسب".
وأضاف إن المحاصيل في المنطقة يبدو أنها تم إنقاذها من الفيضانات، على عكس بعض الأجزاء الأخرى في كوريا الشمالية التي تعرضت لأضرار جسيمة.
وضربت كوريا الشمالية بشدة من قبل ثلاثة أعاصير في أغسطس وسبتمبر، مما تسبب في دمار في الطرق والسكك الحديدية والمباني وأثار مخاوف بشأن نقص الغذاء.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن أميالاً من المحاصيل غُمرت في أمطار غزيرة.
وفال تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أغسطس، إن 60 في المائة من الكوريين الشماليين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تأثير كوفيد – 19 على اقتصاد البلاد مما أدى إلى تفاقم الوضع.
وعلى الرغم من الأضرار الناجمة عن الأعاصير، تستعد كوريا الشمالية لتنظيم عرض عسكري في 10 أكتوبر للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا، ويتابع المراقبون عن كثب بحثًا عن علامات على الكشف عن أسلحة جديدة.