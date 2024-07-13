ظهور تمساح فى النيل يثير قلق وخوف الأهالى فى الأقصر

السبت، 13-07-2024
11:31 ص
نسمه عبد الوهاب
اثار فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ضجة كبيرة في جميع الأوساط بمحافظة الأقصر
خلال الساعات الماضية، بعد أن أوضح الفيديو ظهور تمساح يسبح بمياه نهر النيل، الأمر الذي أثار رعب وقلق بين المواطنين.
ونفى مصدر بمديرية أمن الأقصر
، صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي والدعوات بالابتعاد عن النيل وعدم الجلوس على الشواطئ، مؤكدا أن شرطة المسطحات المائية بالأقصر
لم تتلق أي بلاغات رسمية عن وجود تمساح بنهر النيل في مياه الأقصر
.
وأضاف المصدر أن الجسم الغريب الذي ظهر في الفيديو والصور المتداولة ليست تمساح كما تزعم الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، بل جذع شجرة ضخم، مشيرا إلى أنه جرى تمشيط المنطقة بالكامل التي التقط بها الفيديو والمناطق المجاورة لها، ولم يتم رصد أي ظهور للتمساح.