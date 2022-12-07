ظلا تحت الدُش فترة طويلة.. العثور على عروسين متوفين داخل الحمام

الأربعاء، 07-12-2022
02:07 م
لقي عروسان مصرعهما اختناقًا، بمحافظة المنيا، وذلك عشية ليلة زفافهما، بعد
استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون، داخل حمام الشقة التي يقطنان فيها، فيما يبدو
أنهما ظلا تحت الدش
فترة طويلة حتى امتلأ الحمام بالبخار دون وجود تهوية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بإصابة زوجين بحالة
غيبوبة تامة، ونقلهما إلى مستشفى "ديرمواس" التخصصي.
وتبين من التحريات وصول زوج 27 عاما، وزوجته 17 عاما، في حالة غيبوبة تامة،
وتوفيا على الفور داخل المستشفى، جراء اختناقهما داخل حمام الشقة بعد احتفالهما
بزفافهما.
وأوضح التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، أن العروسين توفيا وفاة طبيعية
دون أي شبهة جنائية، حيث لم تسجل أي إصابات ظاهرية على جسديهما.
وقررت النيابة العامة انتداب لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس،
وشركة الغاز، وبحضور الأدلة الجنائية لتأمين الشقة، والمنزل وفصل الغاز، لعدم
امتداده إلى الشقق المجاورة، وإعداد تقرير فني بالحالة.
وقررت النيابة العامة بمركز ديرمواس، التصريح بدفن العروسين، وتسليم
جثمانيهما لذويهما.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دلجا، بينما رفض والد العريس إزالة
الأنوار التي كان قد زين بها منزله ابتهاجا بالزفاف.