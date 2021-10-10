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ظاهرة غريبة على شواطئ جازان السعودية وحرس الحدود يخلي الشواطئ

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جازان
Native
الأحد، 10-10-2021 10:36 ص

تواجه مدينة جازان السعودية إعصاراً قوياً، تزامناً مع هطول الأمطار الغزيرة منذ مساء أمس.
وإنتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر تشكل الأعاصير داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي للمدينة.
وطالبت دوريات حرس الحدود المتواجدة بكثافة على شاطئ مدينة جازان بإخلائه فوراً للحفاظ على سلامتهم.
وأعلن الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني بحسابه الخاص، أن الظاهرة الجوية في جازان تسمى "Waterspout" أي "شاهقة مائية"، وأنها تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

 

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