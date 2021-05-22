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طيار إسرائيلي يفجر مفاجأة عن سر استهداف الأبراج في غزة: لقد فشلنا

استهداف الأبراج في غزة
استهداف الأبراج في غزة
Native
السبت، 22-05-2021 10:00 م محمد فضل
كشف طيار إسرائيلي، اليوم السبت، سبب قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير بعض أبراج قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين.

ونقلت وكالة أنباء "سوا" الإخبارية، عن الطيار الإسرائيلي (د)، حديثه للقناة 12 الإسرائيلية، والذي قال فيه: "إن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة كان طريقا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع".

وأضاف الطيار الإسرائيلي: "لا نقلل من شدة الهجمات التي نفذناها"، معترفا بإلقاء أطنان من الذخيرة والنيران بشكل لا يشك فيه أحد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى مشاعر يشاركه فيها زملاؤه، قائلا: "كنت أخرج لشن غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

ومضى قائلا: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، لم ننجح في المساس بقيادة التنظيمات الإرهابية لذلك نسقط الأبراج".

وكانت وكالة "الأونروا" قد أعلنت أن الخسائر المادية الأوليّة في غزة بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة، كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.
 

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