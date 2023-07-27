طه يقيم دعوى طلاق للضرر: نزلت مع جارنا البحر وشوفت بعيني ما حدث





أقام طه دعوى تطليق للضرر ضد زوجته "حنين. م"، بعد 4 سنوات زواج، مبررًا ذلك أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس "مراتي نزلت البحر مع جارنا".

وقال الزوج في دعواه رقم 3270 لسنة 2021: تزوجت من سيدة تم ترشيحها من بعض المعارف، وبعدما وافقت على الارتباط بها وجدتها تتظاهر بالحب والحنية التي جعلتني أتمسك بالزواج منها، وتنفيذ كل طلباتها، وبعد شهرين من الخطوبة السعيدة انتقلنا إلى عش الزوجية.

وبحسب أوراق القضية: بدأت الخلافات بين الزوجين عقب اكتشاف الزوج علاقة الزوجة بأحد الجيران بذات العمارة السكنية المقيمين بها، بعدها دخل الشك في قلب الزوج وبدأ في مراقبتها حتى طالبته ذات يوم بالخروج سويا مع المشكوك في أمره إلى رحلة، حينها وافق الزوج على طلبها.

يضيف الزوج: "قمت بمراقبة زوجتي حتى لاحظت نزولها إلى البحر بصحبة زوج جارتها، واقترابها منه بشدة".

يختتم الزوج: بعد العودة واجهت زوجتي بتفاصيل ما حدث ففرت هاربة إلى منزل أسرتها، وحاولت مصالحتي وتغيير سلوكها لكني رفضت، وحينما طالبتها بالطلاق رفضت، لذا أقمت دعوى تطليق للضرر، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.