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طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

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السبت، 19-03-2022 10:45 ص

كشف الفنان محمود المهدي، سبب انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة لأول مرة.
وقال على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة، إن سبب الانفصال المشكلة التي حدثت مع الفنان إلهام شاهين وتطورات لتدخل الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين وتراشق التصريحات مع "المهدي".
وقال محمود: "في كم حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كدة، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بهد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولم رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب اشتهر كنت عملت زي الأغلبية".
وأضاف: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي.
وعن موقف منة عرفة من انفصالهما، قال محمود المهدي: "منة أكتر واحدة وقفت معايا، واللي حصل ظروف خارجة عن إرادتها، وأي حد لو عرف هيعذرها، هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه".
 

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