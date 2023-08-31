طليق عبلة كامل تعليقًا على مطالبتها محمد صلاح بالبقاء في ليفربول: بعتذر عن الرد

الخميس، 31-08-2023
12:23 م
نشر لاعب فريق ليفربول محمد صلاح
عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة ظهر عليها تعليق من حساب موثق يحمل اسم الفنانة الكبيرة عبلة كامل
.
التعليق يدور حول ما تردد عن انتقال صلاح لنادي الاتحاد السعودي وجاء فيه: "أنا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول
أنت مشرفنا والله.. بلاش الاتحاد يا أبو صلاح دي خطوة الاعتزال احنا مستنيين منك أكثر من كده".
وفي تصريح نشره موقع مصراوي، قال الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل
: "اعتذر عن الرد على الموضوع ده، ومش هرد على حاجة بخصوص كده".
وفي تصريحات سابقة نفى الفنان أحمد كمال والد ابنتيها وجود أي حسابات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عدم امتلاكها هاتفًا ذكيًا.
وأوضح "كمال" في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أن هناك حسابات على موقع التواصل الاجتماعي موثقة تتحدث باسم عبلة كامل
، لهذا تقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت عن هذه الحسابات المزيفة.
نفس الحديث ذكرته الإعلامية لميس الحديدي منذ فترة قصيرة عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" الفضائية عندما تناولت رد فعل عبلة كامل
بعد مطالبات بتكريمها في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقالت "أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عبلة كامل
، وكانت سعيدة للغاية وممتنة لهذه الدعوات، لكنها لا تستطيع حضور أي فعاليات لظروف تخصها، وأخبرتها أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
يذكر أن هناك أخبار متداولة حول انتقال النجم المصري محمد صلاح
إلى الاتحاد السعودي، ولم يصدر نفي قاطع حتى الآن من أي طرف، باستثناء تصريحات ليورجن كلوب (مدرب فريق ليفربول
) في مؤتمر صحفي منذ أيام، قال فيها: "ليس لدينا عرض، محمد صلاح
لاعب في ليفربول
، وأمر واضح أنه ضروريا لما نقوم به، إذا كان هناك عرضا فالجواب سيكون لا".