طليق إلهام الفضالة يغيظها بفيديو مفاجيء بعد زواجها

الأربعاء، 11-08-2021
10:53 ص
نشر الإعلامي والصحفي الكويتي خليل التميمي، طليق
الفنانة
الكويتية إلهام الفضالة، صورة وفيديو يجمعه بابنتيه ”النور والفجر“عبر حسابه في موقع
”إنستجرام”.
وأرفق الصورة بتعليق قائلا: “: ”الحمد لله نورتوا بيتكم حبايبي“.ملمحا
إلى ضمهما لحضانته.
كما نشر مقطع فيديو جمعه مع إحدى ابنتيه ودار بينهمما حديث
بدأ قائلا: “هلا وين تحبي تروحين” فردت : “دبي”.
ورغم أن خليل التميمي، لم يحسم الأمر بشأن ضم الابنتين لحضانته
أم أنهما في زيارة له وسيعودان لمنزل والدتهما، إلا أن الإعلامية الكويتية مي العيدان،
نشرت فيديو جمعه بابنتيه عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“، وطالبته بأن يرضى بابنتيه.
وفسر البعض حديث مي العيدان، على أنه حسم للأمر وأن الابنتين
في حضانته، مشيرين إلى أن هذا القرار صحيح لأن الأم إلهام الفضالة، تزوجت ولا يحبذ
أن تكون الابنتين مع زوج والدتهما.
يأتي ذلك بعد مرور شهر من زواج
إلهام الفضالة من الفنان الكويتي
شهاب جوهر، وسط ضجة واسعة رافقت تلك الزيجة .